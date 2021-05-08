Новости Эстонии
08.05.2021, 15:00

Попов рассказал, как будет проходить массовая вакцинация в Эстонии

 (47)
Pressisõber Arkadi Popov 26.01.2021
Pressisõber Arkadi Popov 26.01.2021
Foto: Andres Putting
Темпы вакцинации от COVID-19 по-прежнему во многом зависят от поставок вакцин, с этой недели регистрироваться на прививку приглашают людей старше 50 лет, но уже с 17 мая планируется начать массовую вакцинацию населения. На вопросы Raadio 4 ответил заместитель руководителя рабочей группы по организации вакцинации от коронавируса при Министерстве социальных дел, глава Восточно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Ситуация, по мнению врача, стабильно улучшалась до последнего времени, сейчас она стабилизируется на относительно среднем уровне заболеваемости, но показатель R ”потихонечку начал ползти вверх” и движется в сторону единицы, что ”в общем и целом коррелирует с ощущением, что в ближайшее время мы увидим определённый подъем заболеваемости”.

На его взгляд, это связано со снятием некоторых ограничений, в частности с тем, что открываются торговые центры. Но реальную картину можно будет увидеть только после выходных, так как именно в это время люди чаще всего их посещают. К тому же частично открылись школы, это тоже скажется на росте заболеваемости.

Попов отвечает за координацию работы больниц и центров массовой вакцинации. По его словам, у врачей есть чёткое представление о том, что нужно делать. На сегодняшний день план заключается в том, что с 17 мая в четырёх регионах Эстонии на базе больниц будут открыты вакцинационные центры. В первую очередь это будет сделано в Таллинне.

На сегодняшний день идут переговоры об открытии двух таких центров в Тарту: один из них уже работает, он организован на базе клиники Тартуского университета. Центры вакцинации могут быть открыты в Нарве, Ахтме, Раквере, Пярну — этот вопрос ещё обсуждается.

С 17 мая все жители Эстонии независимо от возраста смогут обратиться в такой центр и пройти вакцинацию.

В этих центрах будут использоваться так называемые мРНК-вакцины — Pfizer и Moderna, ”для того чтобы людям, которые обращаются в эти центры, была достаточно понятна схема вакцинации, чтобы они знали, что именно они будут там получать”, — говорит врач.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (47)