Таллинн подключился к проекту Европейского космического агентства

Горсобрание на сегодняшнем заседании дало согласие участвовать в проекте ”Поддержка деятельности бизнес-инкубатора Европейского космического агентства в период 2022-2025”, подтвердив финансирование этой деятельности в последующие четыре года в размере до 50 000 евро ежегодно.

По словам председателя комиссии по инновациям Таллиннского горсобрания Андреса Коллиста, проект на первый взгляд может показаться непонятным, поскольку Эстония не слишком хорошо связывается в общественном сознании с космическими исследованиями. ”Здесь мне хотелось бы напомнить, что у нас имеются студенческие спутники, а в Тартуском университете работает профессура по космическим и оборонным технологиям”, — заметил Коллист.

”В данном проекте есть несколько существенных аспектов. Во-первых, исследование космоса, применение космических технологий нисколько не означают только космические полеты. При изучении и использовании ближнего космоса большая часть работы ведется на земле. То же самое относится и к данному проекту. Во-вторых, важно, что Центр стратегического управления Таллинна получит прекрасный опыт сотрудничества по продвижению инноваций с научными парками и учреждениями Тарту и Таллинна, университетами и KredEx. Но самое главное то, что подобные проекты стимулируют инвестиции в высокие технологии и пробуждают в молодежи интерес и вдохновение для изучения естественных и технических наук”, — отметил Андрес Коллист.

Цель проекта состоит в том, чтобы в течение следующего четырехлетнего договорного периода принять в Эстонский бизнес-инкубатор Европейского космического агентства в Таллинне восемь стартапов, которые занимаются космическими данными и технологиями.

Вести проект будет Центр стратегического управления Таллинна Таллиннский центр стратегий, а связанные с проектом договоры и прочие необходимые документы от имени города уполномочены согласовывать и подписывать вице-мэр по вопросам предпринимательства и инноваций и городской канцлер.