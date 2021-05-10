США: Россия с её ядерным оружием остаётся главной угрозой американским интересам в Европе

В течение последних лет Россия представила гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету ”Сармат”, гиперзвуковую планирующую ракету ”Авангард”, гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету ”Циркон” и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс ”Кинжал”.

Также были продемонстрированы крылатая ракета с ядерной установкой ”Буревестник” и подводный беспилотник с ядерной установкой ”Посейдон” — всё это создаёт новую угрозу безопасности для США и их союзников по НАТО.

Это инновационное необычное оружие вызывает особую тревогу, учитывая сомнительное поведение Москвы — от её действий на Украине до использования химического оружия при покушениях на убийство внутри страны и за её рубежом.