За рубежом
10.05.2021, 10:16

США: Россия с её ядерным оружием остаётся главной угрозой американским интересам в Европе

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Venemaa saatkona ees, meeleavaldus sõja vastu
Venemaa saatkona ees, meeleavaldus sõja vastu
Foto: Karli Saul
В новой гонке вооружений России есть чем похвалиться, пишет The Washington Times.

В течение последних лет Россия представила гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету ”Сармат”, гиперзвуковую планирующую ракету ”Авангард”, гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету ”Циркон” и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс ”Кинжал”.

Также были продемонстрированы крылатая ракета с ядерной установкой ”Буревестник” и подводный беспилотник с ядерной установкой ”Посейдон” — всё это создаёт новую угрозу безопасности для США и их союзников по НАТО.

Это инновационное необычное оружие вызывает особую тревогу, учитывая сомнительное поведение Москвы — от её действий на Украине до использования химического оружия при покушениях на убийство внутри страны и за её рубежом.

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