С мая расширился круг получателей бесплатной юридической помощи
Первые 2 часа юридической консультации по-прежнему бесплатны для тех, кто нуждается в юридической помощи, но с 1 мая условия сильно изменились.
За последние четыре года юристы HUGO проконсультировали 36 500 человек по всей Эстонии. Больше всего люди нуждались в помощи в связи семейным, долговым и трудовым законодательством, наибольшую помощь получили жители Таллинна, Тарту и Пярну.
По словам соучредителя HUGO.legal Эрки Писуке, все 45 юристов по всей Эстонии готовы помогать людям юридическими советами, и, кроме того, команда поставила перед собой задачу создания юридических роботов, чтобы сделать правовую помощь еще более доступной людям. «В то время как наши юристы физически помогли 36 500 людям юридическими консультациями, еще 15 000 человек получили помощь через роботов-юристов, чья работа бесплатна, и в ближайшем будущем роботов безусловно, станет больше. Нам очень приятно продолжить сотрудничество с Министерством юстиции в рамках проекта первичного консультирования, и в то же время мы видим, что разработка технологических решений для повышения доступности юридической помощи также важна для государства в виде говорящего робота», - добавил Писуке.
Что изменилось с мая 2021?
До сих пор право на получение бесплатной юридической помощи имели люди с ежемесячным брутто-доходом до 1700 евро, но с мая эта сумма составляет 1200 евро, при этом в вопросах семейного права, касающихся прав ребенка, действует предельная сумма брутто-дохода 1700 евро. В случае незавершенных контрактов в этом году не будет проводиться новый контроль доходов, а будет использоваться старый порог дохода.
Первые два часа юридической консультации будут по-прежнему бесплатными для нуждающегося в помощи лица, требуется только заплатить 5 евро, что гарантирует человеку возможность получить юридическую помощь на выгодных условиях до конца календарного года. Если первые два часа бесплатны, то за следующие три часа согласованная цена со скидкой составляет 45 евро за час, а в вопросах, касающихся прав ребенка, количество часов со скидкой составляет 10.
Ещё 20.02.2021 вступила в силу поправка, согласно которой клиенты больше не будут представлены в суде в рамках первичного консультирования, спонсируемого государством, за исключением семейных вопросов, касающихся прав ребенка и подачи заявления на производство срочных платежных поручений. Судебное представительство всех дел, начатых до указанного изменения, будут продолжаться до конца календарного года с количеством часов, действительным в соответствии со старой процедурой, и по цене 45 евро в час. Платформа юридической помощи HUGO по-прежнему предлагает услугу, которая в несколько раз дешевле среднего уровня цен на рынке для новых нуждающихся в помощи лиц, которые больше не подпадают под новую квалификацию скидок и не могут обращаться в суд с учетом государственной поддержки.
Представительства HUGO расположены во всех крупных уездных центрах, в мае добавился Рапла, и теперь в Эстонии открыты 16 офисов для встреч с юристами. Помимо личной встречи с юристом, консультацию можно получить и по видео связи или электронной почте.
Всю необходимую информацию о роботах-юристах можно найти на сайте www.hugo.legal .