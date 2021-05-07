С мая расширился круг получателей бесплатной юридической помощи

Первые 2 часа юридической консультации по-прежнему бесплатны для тех, кто нуждается в юридической помощи, но с 1 мая условия сильно изменились.

За последние четыре года юристы HUGO проконсультировали 36 500 человек по всей Эстонии. Больше всего люди нуждались в помощи в связи семейным, долговым и трудовым законодательством, наибольшую помощь получили жители Таллинна, Тарту и Пярну.

По словам соучредителя HUGO.legal Эрки Писуке, все 45 юристов по всей Эстонии готовы помогать людям юридическими советами, и, кроме того, команда поставила перед собой задачу создания юридических роботов, чтобы сделать правовую помощь еще более доступной людям. «В то время как наши юристы физически помогли 36 500 людям юридическими консультациями, еще 15 000 человек получили помощь через роботов-юристов, чья работа бесплатна, и в ближайшем будущем роботов безусловно, станет больше. Нам очень приятно продолжить сотрудничество с Министерством юстиции в рамках проекта первичного консультирования, и в то же время мы видим, что разработка технологических решений для повышения доступности юридической помощи также важна для государства в виде говорящего робота», - добавил Писуке.

Что изменилось с мая 2021?

До сих пор право на получение бесплатной юридической помощи имели люди с ежемесячным брутто-доходом до 1700 евро, но с мая эта сумма составляет 1200 евро, при этом в вопросах семейного права, касающихся прав ребенка, действует предельная сумма брутто-дохода 1700 евро. В случае незавершенных контрактов в этом году не будет проводиться новый контроль доходов, а будет использоваться старый порог дохода.