Аркадий Попов: боюсь, что третьей волны COVID-19 не избежать. Вопрос в ее масштабе

"Боюсь, что нас ждет третья волна, и она окажется либо таким волнением на море с единичными вспышками, либо это будет что-то похожее на то, что мы пережили [прошлой] зимой", — сказал Попов в четверг в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

"Все зависит от нас, от уровня вакцинации. Надеюсь, что он к этому времени будет как минимум 60%, и перегрузки системы здравоохранения и повышение смертности не последует", — добавил заместитель руководителя рабочей группы по организации вакцинации.

По мнению Попова, было бы правильно предоставить людям возможность выбора вакцины после начала массовой вакцинации, запланированного на 17 мая.

"Особенно в возрастной группе от 50 до 60 лет", — отметил бывший медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.