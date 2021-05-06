Новости Эстонии
06.05.2021, 18:16

Аркадий Попов: боюсь, что третьей волны COVID-19 не избежать. Вопрос в ее масштабе

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Foto: Ilmar Saabas
По мнению главы Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, третья волна коронавируса вполне возможна, а ее интенсивность будет главным образом зависеть от масштабов вакцинации, пишет rus.err.

"Боюсь, что нас ждет третья волна, и она окажется либо таким волнением на море с единичными вспышками, либо это будет что-то похожее на то, что мы пережили [прошлой] зимой", — сказал Попов в четверг в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

"Все зависит от нас, от уровня вакцинации. Надеюсь, что он к этому времени будет как минимум 60%, и перегрузки системы здравоохранения и повышение смертности не последует", — добавил заместитель руководителя рабочей группы по организации вакцинации.

По мнению Попова, было бы правильно предоставить людям возможность выбора вакцины после начала массовой вакцинации, запланированного на 17 мая.

"Особенно в возрастной группе от 50 до 60 лет", — отметил бывший медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья.

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