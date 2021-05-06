Девушка дня. Королева красоты — велогонщица Эрика Вилюнайте

Еще 10 лет назад Эрика Вилюнайте с успехом колесила по Европе на велосипеде. Вторые места на "Туре Лимузина" и "Вуэльте Кастилии и Леона", бронза чемпионата Литвы. Но увы, в женском велоспорте — даже профессиональном — заработки не сравнятся с мужским, а потому век велосипедисток, как правило, короток. И хотя сейчас Эрику всё еще можно увидеть в седле, но скорее для поддержания формы.

О том, что Эрике есть, что поддерживать, красноречиво рассказывает ее инстаграм. Там теперь есть фото на любой - даже самый притязательный - вкус. И хотя сама экс-гонщица не зарабатывает бикини-моделингом, есть в нем и такие фото.

Эрика не чужда искусству и порой выставляет по-настоящему художественные фото. Впрочем, иногда, правда, перебарщивает с фильтрами.

Дважды Эрика защищала честь своей страны на чемпионатах мира по велоспорту, последняя попытка была предпринята в 2005 году. Увы, добраться до финиша ей в тот раз не удалось. Впрочем, вам тоже будет непросто добраться до финиша её инстаграма.

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И в качестве бонуса — самое милое фото Эрики. Вы бы хотели оказаться на месте котенка?



