ЧП и криминал
06.05.2021, 17:01

В Ида-Вирумаа погиб водитель: автомобиль врезался в дерево

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Küünal.
Küünal.
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня в 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в селе Вайкла волости Алутагузе (Ида-Вирумаа). Проезжавший мимо водитель сообщил об автомобиле, который врезался в дерево.

Полиция и спасатели выяснили, что в автомобиле Mazda находился только водитель, который получил тяжкие травмы и скончался на месте происшествия.

Работавший на месте аварии оперативный дежурный полиции по Йыхви Рейго Нилгас отметил, что управлявший машиной 51-летний мужчина на повороте потерял контроль над автомобилем, вылетел с трассы и врезался в дерево.

"Водитель использовал ремень безопасности, но, к сожалению, этого в данном случае было недостаточно. Значительные повреждения транспортного средства дают основания сделать вывод, что скорость машины была относительно высокой. Столкновение с деревом разнесло автомобиль в щепки, и водитель погиб моментально", — сказал полицейский.

Что могло привести к такому трагическому ДТП, выяснит расследование, в рамках которого будет проведена экспертиза на предмет трезвости водителя.

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