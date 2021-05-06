ВИДЕО: Массовая драка в НХЛ из-за русских хоккеистов

4 мая "Рейнджерс" проиграл на своей площадке "Вашингтону" - 3:6. В середине матча на льду произошла потасовка, в ходе которой нападающий столичного клуба Том Уилсон вломил русским игрокам "Рейнджерс" Павлу Бучневичу и Артемию Панарину. Видеоролик этого эпизода собрал за сутки 1 млн просмотров. Канадец за свою выходку отделался штрафом в 5000 долларов, а Панарин получил травму.

Повторная встреча соперников 6 мая обещала быть жаркой. Так оно и получилось. Сразу же после вбрасывания шайбы на льду вспыхнула потасовка в формате "3х3". По ее итогам с площадки были удалены 6 человек - все они получили 5-минутные штрафы.

На исходе первой минуты, когда на льду появился Уилсон, произошла еще одна драка. О хоккее команды вспомнили только после третьей драки, которая произошла на 5-й минуте матча. Отбывать штрафное время некоторым хоккеистам пришлось стоя, поскольку на скамейке не было свободных мест - у каждой команды было удалено по 6 игроков.

"Вашингтон" выиграл у "Рейнджерс" и повторный поединок в Нью-Йорке - 4:2. Регулярный чемпионат НХЛ финиширует 13 мая.

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