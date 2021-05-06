МИД Эстонии вручил послу России ноту: протест по самолету, осуждение постановления Путина, солидарность с Болгарией

МИД ЭР выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства нашей страны, Эстония считает его очень серьезным, заслуживающим сожаления и неприемлемым.

Внимание российского посла было привлечено к субботнему заявлению Европейского союза, в котором решение РФ от 30 апреля ввести запрет на въезд представителей институтов Евросоюза и пяти граждан стран-членов ЕС названо неприемлемым и лишенным юридических оснований. ЕС однозначно осудил такие действия России.

МИД ЭР отмечает, что глава Языковой инспекции Ильмар Томуск отлично и последовательно работал для защиты и продвижения эстонского языка. Для Эстонии удивительно, что Россия считает предосудительной именно такую деятельность.

МИД также подчеркивает, что ЕС считает безосновательным и неприемлемым подписанное 23 апреля президентом Путиным постановление, которое касается создания перечня "недружественных инстранных государств" и примерения к ним мер воздействия.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии подчеркивает, что это постановление противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. ЕС неоднократно призывал Россию прекратить нарушение международного права, а также неисполнение взятых на себя международных обязательств. Планируемое введение мер в отношении "недружественных иностранных государств" является очередным провокационным шагом России по обострению напряженности с Европейским союзом. Европейский союз и страны-члены сообщества готовы при необходимости на это скоординированно отреагировать.

МИД ЭР также заявил о солидарности Эстонии с Болгарией, где в связи с расследованием произошедших в 2011 — 2020 годах взрывах на государственных оружейных складах подозрения в организации взрывов и покушении на убийство были предъявлены ряду граждан России.