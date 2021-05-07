Марина Кальюранд: отношения Эстонии и России никогда не были настолько откровенными

По словам Кальюранд, нынешние отношения — это результат процесса, который начался уже несколько лет назад и постепенно вёл к тому состоянию, которое есть сейчас. Отношения эти сложные, но, говорит депутат, они никогда не были настолько откровенными.

”Никто ничего не скрывает, говорят откровенно, и по-моему, визит Жозепа Бореля в Москву и пресс-конференция с министром Лавровым чётко показали, что на сегодняшний день наши идеологические различия настолько большие, что мы не можем говорить о дружбе или даже партнёрстве”, — отмечает Кальюранд.

На вопрос о том, какое решение может предложить встреча министров иностранных дел стран G7 в такое напряжённое для Евросоюза время, Кальюранд ответила, что обычно на подобных встречах на самом высшем уровне представители государств занимаются принятием деклараций, обсуждением вопросов, которые связаны с самыми острыми ситуациями в международной политике. И тот факт, что на встрече будут обсуждать поведение России, показывает, конфликт у этой страны не только с Эстонией или какими-то определёнными государствами, а со многими странами мира.

”Это восточное мировоззрение, это демократия, это права человека, это нарушение Россией международного права. Это процесс, он продолжается уже десятки лет, и с каждым годом Россия пытается узнать, до какой границы можно дойти, что нужно сделать и как отреагирует запад. Так что тот факт, что сейчас обсуждается поведение России, говорит сам за себя очень чётко, очень точно, очень много и очень громко”, — подчёркивает она.

Марина Кальюранд — депутат Европарламента от Социал-демократической партии Эстонии, в 2006-08 гг была послом Эстонии в России, министр иностранных дел ЭР в правительстве Таави Рыйваса, кандидат в президенты ЭР в 2016 году.

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