Россия против Канады. Кто выиграет юниорский чемпионат мира?

На юниорском уровне канадская команда выступает не так ярко, как на молодежном, но в США у канадцев подобралась очень приличный состав. "Кленовые листья" - единственная команда, не потерпевшая еще ни одного поражения.

Сборная Канады провела на чемпионате мира 6 матчей, которые завершила с общей разницей 46:9! Российские юниоры такой мощью похвастать не могут (38:19) - ее игре свойственны перепады.

Последний раз на юниорском чемпионате мира соперники встречались в 2014 году. Тогда россияне одолели канадцев в серии буллитов - 3:2.

Россия и Канада по 3 раза выигрывали юниорский чемпионат мира. У россиян последняя победа датирована 2007 годом. Канадцы последний раз брали золотые медали в 2013 году.