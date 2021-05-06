Эстонские военные вернулись домой из Мали

На авиабазе Эмари военнослужащих встретил командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айа: ”Вы отлично справились. Теперь отдохните с близкими и наверстайте те четыре месяца, что вы были в дали от дома”.

Контингент приступил в службе в декабре прошлого года. За время нахождения в Мали взвод BKN08 совершил десять патрулей в городе Гао и его окрестностях, в рамках которых эстонские военнослужащие в том числе передали гуманитарную помощь местным школам.

Помимо этого пехотинцы провели 36 суток охраняя базу, а также 26 раз выполняли роль отряда быстрого реагирования. В то же время подразделение поддержки BKN08 NSE отвечало за обеспечение эстонского контингента.

Миссию вернувшихся военнослужащих продолжило подразделение BKN09.

Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер в городе Гао на французской военной базе — здесь служит около полутора тысяч человек из разных стран. В рамках операции ”Бархан” эстонские военнослужащие заняты патрулированием города и окрестностей, защитой базы и дежурством в качестве отряда быстрого реагирования.

Организованная вооруженными силами Франции операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев. Своим участием в миссии Эстони подтверждает свою готовность вносить посильный вклад в обеспечение европейской безопасности.