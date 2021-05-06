Определились два финалиста Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях повторный матч итальянской "Роме" - 2:3 (1:0), но за счет крупной победы в первом поединке (6:2) английский клуб вышел в финал.

В другой паре английский "Арсенал" не смог победить дома испанский "Вильярреал" - 0:0. В финал пробился "Вильярреал", выигравший неделю назад на своем поле (2:1).

Испанский клуб тренирует Унаи Эмери, который ранее непродолжительный период работал с московским "Спартаком". После увольнения Эмери возглавил испанскую "Севилью" и три года подряд выиграл с ней Лигу Европы (2014-2016).

Финальный матч Лиги Европы будет принимать 26 мая польский Гданьск.