Swedbank: кризис лишь немного сократил расходы людей

По данным Департамента статистики, в прошлом году семьи тратили в среднем 477 евро на члена семьи в месяц. На покупку продуктов питания уходило в среднем 100 евро в месяц, или 3,3 евро в день. 115 евро тратилось на жилье и домашнее хозяйство, 66 евро на транспорт и 68 евро в месяц — на отдых и развлечения.

Если семьи разделить на десять равных групп по размеру расходов, то в беднейшей группе расходы на потребление на члена семьи в прошлом году составили всего 132 евро в месяц. В наиболее обеспеченной группе семей расходы были в 11 раз выше, т. е. 1482 евро на члена семьи. Поскольку обследование домашних хозяйств рассматривает только потребление и не включает инвестиции в недвижимость или ценные бумаги, реальное неравенство ещё выше.

Потребление снизилось только в более бедных семьях

Кризис сократил расходы домашних хозяйств всего на два процента. Снизились расходы на транспорт, развлечения, одежду и обувь. Расходы на питание выросли так же, как они снизились на питание вне дома, хотя, как правило, питание вне дома обходится дороже. Потребление ограничили более бедные семьи, в то время как треть самых богатых смогли увеличить своё потребление, несмотря на ограничения.

Сокращение расходов привело к экономии. Хотя депозиты распределяются очень неравномерно, сбережения также увеличились в группах с низкими доходами. За год вклады населения увеличились на 1,4 миллиарда евро. Значительная часть этой суммы будет приходиться на потребление по мере того, как повышается чувство уверенности домохозяйств, и снижаются ограничения.

В этом году потребление вырастет

Ожидается, что во второй половине этого года экономическая активность значительно повысится. Это снизит безработицу и ускорит рост заработной платы. Заработная плата будет расти быстрее, чем цены. По данным Swedbank, чистая зарплата с поправкой на рост цен в этом году вырастет примерно на два процента. Кроме того, ожидают своего использования как банковские вклады, так и деньги, высвобождаемые из пенсионных ступеней. По оценкам Swedbank, реальное потребление домашних хозяйств в этом году вырастет на 3,5 процента. Рост потребления подтверждается и текущими показателями розничных продаж.