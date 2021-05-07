Таллиннская скорая помощь уволит непривитых от COVID-19. Другие следовать этому примеру не планируют

Главврач столичной скорой помощи Рауль Адлас обосновал увольнение непривитых работников тем, что они контактируют с пациентами, которые почти поголовно из-за своего слабого состояния находятся в группе риска.

"Даже тогда, когда здоровый человек получает удар от автомобиля, сопротивляемость его организма изменяется", — отмечает руководитель Таллиннской скорой помощи. "Последствия могут быть летальные", — объяснил он в разговоре с Delfi суть проблемы.

Председатель правления Тартуской скорой помощи Вероника Рейнхард сообщила, что в их учреждении об увольнении невакцинированных медиков речи не идёт, так как все медработники очень ценны. "Стараемся на них повлиять, чтобы они всё-таки сделали прививку, прежде всего — по-хорошему", — сказала она.

Среди работников Тартуской скорой помощи примерно 90% вакцинированы. В числе оставшихся 10% — как те, кто откладывает прививку по причине, что уже сам переболел и иммунитет еще сохранился, так и те, кто не хочет вакцинироваться.

"Мы смогли заставить многих передумать", — отмечает Рейнхард и добавляет, что недавно процент привитых составлял всего 76. "Есть у нас и противники вакцинации, с ними серьезная проблема. Мы не можем терпимо относиться к тому, что медик не сделал прививку, но пытаемся по-хорошему".

Член правления Южно-Эстонской больницы (Вырумаа) Арви Васк считает, что с точки зрения оценки риска Таллиннская скорая помощь поступает правительно, но работников своей скорой помощи увольнять они не будут. "Насколько мне известно, у нас и нет в скорой помощи невакцинированных работников", — говорит он.

По всей Южно-Эстонской больнице вакцинировано свыше 90% сотрудников. "Отдельные работники, которые планируют беременность или уже в положении, сейчас не вакцинируются, но ситуация хорошая и нет необходимости применять дополнительные меры", — отметил Васк.