Экономист: придется привыкать к более высокой цене на металл и древесину

”Придётся привыкнуть к тому, что цены будут выше, чем раньше”, — сказал главный экономист Luminor Тыну Пальм. Он привёл в качестве примера, как металлы, которые связаны с аккумуляторами электромобилей и в целом с промышленным производством продемонстрировали резкое изменения цен во время коронавирусной пандемии. Например, по сравнению с прошлым годом цена на медь на Лондонской бирже металлов достигла 10 000 долларов США за тонну, что означает рост более чем на 90 процентов за год.

”Точно так же цены на алюминий выросли на 67 процентов, а на никель — на 50 процентов за год. Поскольку год назад мировая экономика оказалась в ловушке ограничений, связанных с пандемией, а транспорт находился в состоянии свободного падения, цена на нефть марки BRENT упала до 27 долларов за баррель. Сегодня нефтяные цены выросли до 68 долларов, что составляет рост на 151 процент за год”, — сказал Пальм.

Хотя в ценах на энергоносители в последние месяцы наблюдается некоторая стабильность, в случае металлов, по словам Пальма, иногда наблюдается чрезмерная спекулятивная реакция, которая слишком быстро подтолкнула цены к новым высотам. ”Подобно фондовым рынкам, летом на фондовых биржах может возникнуть небольшая пауза, но основная тенденция по-прежнему ориентирована на рост”, — пояснил Пальм.

По словам Пальма, умеренный рост цен на промышленные металлы в годовой перспективе будет поддерживаться возобновлением экономики из-за коронавирусных ограничений и налоговых стимулов, которые будут иметь место одновременно во многих странах. Спрос на сырье и энергию продолжит поддерживать быстрый рост мировой экономики.