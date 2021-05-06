"Мы не хотим, чтобы кто-то сказал, что полиция препятствовала автопробегу 9 мая". Сергей Чаулин рассказал RusDelfi об акции, которая придет на смену "Бессмертному полку"

Организатор автопробега Сергей Чаулин сообщил, что мероприятие зарегистрировали в полиции и оно состоится в воскресенье. ”Мы собираемся у Рокка-аль-Маре и оттуда проедем по всему города до Пирита через Фильтри теэ. Автопробег закончится там же, где и начинался”, — рассказал Чаулин.

Организаторы предупреждают, что участники автопробега должны соблюдать все правила дорожного движения. ”Мы оповестили участников, что машина должна быть чистая, с техосмотром и страховкой, должны быть соблюдены все правила. Если полиция остановит из-за отсутствия техосмотра, то потом кто-то может сказать, что полиция препятствовала автопробегу. Хотелось бы избежать таких ситуаций”, — напомнил он.

В целом скопление людей в определенной точке не планируется, но из машин выходить никто запретить не может.

Сергей Чаулин в сотрудничестве с Посольством России в Эстонии проводит акцию Балтийский субботник. По словам Сергея, в Эстонии, Латвии и Литве добровольцы приводят в порядок могилы тех, кто пострадал от фашизма.

”В этом году сотрудники посольства объездили очень много памятников по всей Эстонии. Даже создали онлайн-карту, чтобы каждый желающий помог расчистить территорию на кладбищах. Ведь не обязательно собираться только у Бронзового солдата. В Эстонии много памятников советским солдатам, к которым можно возложить цветы. К сожалению, туда редко ходят и не все могилы в ухоженном состоянии”, — добавил Сергей.

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