06.05.2021, 15:48
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии(38)
Foto: Andres Putting
В первой половине среды, 5 мая, в районе острова Вайндлоо российский лайнер Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около минуты.
Самолет летел с включенным транспондером, но в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Также не был предоставлен план полета лайнера.
В связи с инцидентом 6 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это второй случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.