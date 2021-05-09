Недооцененный монстр. 10 фактов о новом тренере рижского "Динамо" Сергее Зубове

CV Сергея Зубова в костюме и лакированных туфлях не слишком выделяется на среднем фоне. Но на коньках и с клюшкой в руках он успел достичь таких высот, что без небольшого экскурса в историю не обойтись. Все-таки девяностые от нас все дальше!

Диспетчер с убийственным броском, под который лучше не ложиться. Человек, который не задумываясь "послал" сборную России, уехал из страны и поклялся больше туда не возвращаться. Игрок, карьера которого сенсационно расцвела в Нью-Йорке и так же сенсационно завершилась в Риге. И тренер, который в свое время освободил место для Олега Знарка и Леонида Береснева.

1. В своем первом сезоне в НХЛ Зубов стал самым результативным игроком сильнейшей команды лиги и завоевал Кубок Стэнли. В сезоне 1993/1994 года "Нью-Йорк Рейнджерс" под руководством Майка Кинэна буквально летал по площадке, закончив сезон со 112 очками. Из 299 шайб 99 было заброшено в большинстве (реализация — 23%). Главными фигурами этой истории успеха стали Брайан Лич и Сергей Зубов. Несмотря на присутствие в составе таких звезд, как Марк Мессье и Адам Грэйвз (52 гола в сезоне), именно Зубов стал самым результативным игроком клуба (12+77). Во всей лиге лишь один защитник набрал больше: это был Рэй Бурк (91 очко), который и получил приз "Норрис Трофи". Зубов тоже не остался без награды — "Нью-Йорк" стал чемпионом НХЛ после перерыва в 54 года. В седьмом матче финальной серии против "Ванкувера" российский защитник сделал две голевые передачи, и игра закончилась со счетом 3:2. Всего на его счету — 22 очка в плей-офф (5 голов и 14 передач). Второй по результативности сезон — 2005/2006, когда Зубов набрал 71 очко (13+58). Для сравнения: в двух своих лучших сезонах в НХЛ Сандис Озолиньш набирал 68 и 64 очка.