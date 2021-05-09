Недооцененный монстр. 10 фактов о новом тренере рижского "Динамо" Сергее Зубове
CV Сергея Зубова в костюме и лакированных туфлях не слишком выделяется на среднем фоне. Но на коньках и с клюшкой в руках он успел достичь таких высот, что без небольшого экскурса в историю не обойтись. Все-таки девяностые от нас все дальше!
Диспетчер с убийственным броском, под который лучше не ложиться. Человек, который не задумываясь "послал" сборную России, уехал из страны и поклялся больше туда не возвращаться. Игрок, карьера которого сенсационно расцвела в Нью-Йорке и так же сенсационно завершилась в Риге. И тренер, который в свое время освободил место для Олега Знарка и Леонида Береснева.
1. В своем первом сезоне в НХЛ Зубов стал самым результативным игроком сильнейшей команды лиги и завоевал Кубок Стэнли. В сезоне 1993/1994 года "Нью-Йорк Рейнджерс" под руководством Майка Кинэна буквально летал по площадке, закончив сезон со 112 очками. Из 299 шайб 99 было заброшено в большинстве (реализация — 23%). Главными фигурами этой истории успеха стали Брайан Лич и Сергей Зубов. Несмотря на присутствие в составе таких звезд, как Марк Мессье и Адам Грэйвз (52 гола в сезоне), именно Зубов стал самым результативным игроком клуба (12+77). Во всей лиге лишь один защитник набрал больше: это был Рэй Бурк (91 очко), который и получил приз "Норрис Трофи". Зубов тоже не остался без награды — "Нью-Йорк" стал чемпионом НХЛ после перерыва в 54 года. В седьмом матче финальной серии против "Ванкувера" российский защитник сделал две голевые передачи, и игра закончилась со счетом 3:2. Всего на его счету — 22 очка в плей-офф (5 голов и 14 передач). Второй по результативности сезон — 2005/2006, когда Зубов набрал 71 очко (13+58). Для сравнения: в двух своих лучших сезонах в НХЛ Сандис Озолиньш набирал 68 и 64 очка.
2. В 2013 году в честь 20-летия франшизы "Даллас Старз" болельщики выбирали символическую сборную, и Зубов попал в первую пару защитников. После великолепного сезона 1994 гола он задержался в Нью-Йорке всего на год (36 очков в 38 играх в укороченном из-за локаута сезоне), перешел в "Питтсбург" (66 очков в 64 играх), а затем оказался в "Далласе", где провел 12 сезонов. До появления Зубова "Даллас" набрал 26 побед в сезоне (66 очков), с Зубовым — 48 (104 очка). "Даллас" играл в оборонительный хоккей, и Зубов регулярно проводил на площадке 25 минут, отвечая за нейтрализацию звездных форвардов соперника. При этом он не забывал об атаке, в шести сезонах набрав 50 и более очков. В 1999 году Зубов помог в первый и единственный до сих пор раз выиграть Кубок Стэнли (правда, в этом команде помогла ошибка арбитров). Команда пробилась в финал в следующем сезоне, а всего при Зубове в восьми сезонах набирала более 100 очков. Когда в 2009 году Зубов ушел из команды и завершил карьеру в НХЛ, "Даллас" пригласил Карлиса Скрастыньша.
3. Зубов завершил карьеру в НХД с показателями, которые ставят его в один ряд с лучшими из лучших. Он сыграл 1068 матчей в регулярных чемпионатах (771 очко, 152 гола и 619 голевых передач), в 13 из 16 сезонов за океаном играл в плей-офф (164 матча, 24 года и 96 передач). По набранным в среднем за матч очкам (0,722) Зубов находится на 20-м месте списка самых результативных защитников НХЛ в истории (Сандис Озолиньш — на 30-м, его показатель 0,645). По количеству голевых передач Зубов на 16-м месте, по коэффициенту +/- на 19 среди всех европейцев, игравших в НХЛ. При оборонительном хоккее "Далласа" это впечатляет еще больше. "Недооцененный монстр" — так в 2009 году о Зубове писал bleacherreport.com.
4. В 2019 году, через десять лет после завершения карьеры в НХЛ, Сергей Зубов был принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Брайан Лич, Никлас Линдстрем, Крис Челиос, Пол Коффи, Скотт Стивенс, Крис Пронгер, Роб Блэйк, Рэй Бурк, Здено Хара, Скотт Нидермайер, Эл Маккиннис: все эти звездные защитники играли в одно время с Зубовым и хотя бы раз получали приз "Норрис трофи". Россиянину награда не досталась ни разу, хотя из всего этого списка только двое — Лич и Коффи — провели сезон с 77 голевыми передачами. Ни Нидермайер, ни Пронгер, ни Хара так и не добрались до рубежа в 771 очко за карьеру, хотя провели на сотни игр больше. И по количеству Кубков Стэнли (два) Зубов опережает шестерых из списка.
5. За 16 сезонов в НХЛ Сергей Зубов заработал 46 632 143 долларов (данным hockeyzoneplus.com, он на 185-м месте по сумме доходов в лиге). С поправкой на инфляцию в 2021 году эта сумма составила бы около 66 млн долларов. В своем лучшем сезоне 1993/1994 года Зубов зарабатывал всего 250 тысяч долларов, в последнем сезоне в НХЛ его зарплата составляла 5,3 млн. В душевой у него была собственная пепельница…
6. Яркая карьера Зубова-игрока завершилась в Риге 14 марта 2010 года — его последней игрой стало поражение от рижского "Динамо". В КХЛ Сергей Зубов провел 57 игр за СКА (Санкт-Петербург). В регулярном сезоне питерцы обыграли "Динамо" в трех играх из четырех, но в плей-офф произошла сенсация: рижане выбили главных фаворитов из турнира. В первых четырех матчах на счету защитника была одна шайба и четыре голевые передачи, в плей-офф — всего две передачи (правда, СКА в целом забросил лишь семь шайб). Это значит, что семь из 44 очков в КХЛ Зубов набрал в матчах с командой, которую он теперь возглавил.
7. В 1996 году Зубов порвал все связи с родиной и поклялся никогда больше не возвращаться в Россию. На больших турнирах за сборную России он выступал только на чемпионате мира 1992 года (в молодежных турнирах он играл за СССР, на Олимпиаде — за СНГ). Причину своего решения Зубов раскрыл только 12 лет спустя. Во время розыгрыша "Кубка Спартака" произошел инцидент: супругу Зубова публично обидели "субъекты кавказского происхождения", и никто за нее не вступился. В итоге они уехали в США, забыли о сборной и долгие годы в России не появлялись, пишет championat.com. Приглашения на турниры, которые проходили за пределами России, Зубов отклонял. На закате карьеры он все же пересмотрел позицию и вернулся в Россию, однако в сборной так и не заиграл из-за травм. И уже в 2010 году — новый скандал: перед Олимпиадой в Ванкувере тренеры включили Зубова в список резервных защитников, и об этом решении хоккеиста по телефону проинформировал только администратор команды. Зубов, привыкший к другому отношению, назвал это плевком в лицо и ответил отказом.
8. Зубов дважды пытался вернуться в НХЛ в качестве функционера, но пока не похоже, что из этого могла получиться история успеха. В октябре 2012 года клуб "Сент-Луис Блюз" сообщил, что бывший защитник станет скаутом и консультантом по хоккейным вопросам, но уже вскоре Зубов снова оказался в России. 27 декабря 2019 года о его возвращении объявил "Даллас": в структуре клуба россиянину предложили пост старшего консультанта. Клуб не жалел громких эпитетов, и статус предполагал участие Зубова во всех спортивных аспектах работы команды. Но спустя 15 месяцев и две недели Зубов был уже с рижским "Динамо". Интересно, что осенью 2019 года "Даллас" объявил, что во время сезона 2020/2021 под потолком арены American Airlines будет навечно размещен свитер Зубова с 56-м номером. Но до сих пор этого не произошло — по последней информации, церемония перенесена на следующий сезон. До сих пор подобной чести в НХЛ удостоился единственный российский хоккеист — Павел Буре. Его свитер с 10-м номером увековечил "Ванкувер". В финальной серии плей-офф 1994 года именно Зубов сумел остановить "Русскую ракету".
9. Девять лет назад издание yardbarker.com составило список величайших защитников всех времен. Зубов попал на 22-е место в Топ-25. Лидером, конечно, стал легендарный Бобби Орр, а в число 25 попали лишь пять игроков, родившихся за пределами Северной Америки: трое шведов, словак Хара и россиянин Зубов.
10. Карьера Зубова в КХЛ пока не увенчалась заметным успехом. Обе попытки проверить свои силы на посту главного тренера завершились раньше запланированного срока. В июле 2011 года, вскоре после завершения игровой карьеры, Зубов присоединился к тренерскому коллективу СКА. Два следующих сезона он провел на посту ассистента тренера в родном ЦСКА, а перед сезоном 2014/2015 опять вернулся в СКА, с которым и стал чемпионом КХЛ. В октябре 2015 года Зубов сменил на посту главного тренера СКА Андрея Назарова. Клуб занял шестое место по итогам регулярного чемпионата, но в плей-офф дошел до финала конференции, где уступил ЦСКА всухую — 0:4. После этого контракт с Зубовым продлен не был, и в СКА пришел Олег Знарок. Следующий клуб Зубова "Сочи" два сезона подряд (2017/2018 и 2018/2019) финишировал шестым в Западной конференции и пробивался в плей-офф. Третий сезон команда начала с 11 поражений в 16 матчах, и уже 12 октября Зубов снова оказался без работы (при этом он открыл путь другому тренеру из Латвии — Леониду Бересневу, который был ассистентом). Следующая остановка — Рига.