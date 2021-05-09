09.05.2021, 11:25
Недооцененный монстр. 10 фактов о новом тренере рижского "Динамо" Сергее Зубове
Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look
Сергей Зубов — крайне противоречивая фигура в российском хоккее. В его карьере не было ни одного момента, по поводу которого у журналистов было бы единое мнение — такие оценки звучат в российских СМИ. Нет никаких сомнений насчет одного: игровой карьеры Зубова. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, стержень в обороне и атакующая машина, он был одним из лучших в этой игре. Теперь Сергей Зубов поднимется на капитанский мостик рижского "Динамо".