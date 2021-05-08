Экономика
08.05.2021, 12:30

Зарплаты как в Москве? Литва проскочила "ковидный" год почти без потерь: как ей это удалось?

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Литовский государственный флаг
Литовский государственный флаг
Год назад Банк Литвы прогнозировал, что ВВП Литвы рухнет на 11,4%, но ей все же удалось преодолеть 2020 год с минимальными потерями. Как Литве удалось избежать серьезной экономической встряски из-за пандемии, как обстоит ситуация на сегодняшний день и какие препятствия еще предстоит преодолеть? Об этом мы спросили у известных литовских экономистов, которые поделились с нами своими выводами и прогнозами.

Оценивая нынешнюю экономическую ситуацию в Литве, следует понять, в каком положении эта страна находилась после пандемии 2020 года. Падение ВВП в 2020 году было одним из самых незначительных во всей еврозоне — менее одного процента (0,8%). Впереди находится только Ирландия, единственная страна во всей Европе, где был зафиксирован прирост ВВП (+3,4%).

С другой стороны — по словам главного экономиста литовского Swedbank Нериюса Мачюлиса, учитывая средства, использованные для стимулирования экономики, и принятые меры, произошедшее — не случайность. "Мощное стимулирование экономики с помощью фискальных мер, потраченные деньги, а также благоприятная экспортная структура и низкий уровень зависимости от въездного туризма позволил избежать более глубокого кризиса. А не слишком большое распространение вируса во время первой волны привело к тому, что Литва, находясь в хорошей изначальной позиции, не пережила глубокого падения", — говорит Мачюлис.

Главный экономист литовского Luminor Жигимантас Маурицас подчеркнул, что в области роста промышленного производства в 2020 году Литва обошла Польшу и Германию, не говоря уже о среднем показателе по ЕС.

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