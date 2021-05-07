Здоровье
07.05.2021, 07:20

Израильские ученые: двойная доза вакцины Pfizer защищает от коронавируса на 95%

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine Tartus
Foto: Argo Ingver
Первое в своём роде исследование, проведённое в Израиле — стране с самой высокой долей вакцинированного населения в мире, показало, насколько велика сила вакцин в борьбе с пандемией, сокращении количества госпитализированных, погибших и заражённых. Об этом пишет The Guardian.

От заражения одна доза вакцины защищает на 58%, от вероятной госпитализации — на 76%, от смерти — на 77%. Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале ”Ланцет”, говорят, что это подчёркивает важность введения второй дозы.

По их словам, исследование доказывает эффективность использования вакцин в борьбе с коронавирусом. ”Полученные данные свидетельствуют о том, что высокий уровень вакцинации может существенно остановить распространение пандемии и дать надежду на то, что вспышку SARS-CoV-2 по мере расширения программ вакцинации по всему миру можно будет взять под контроль”, — пишут они.

Ведущий автор исследования, доктор Шерон Алрой-Прейс из министерства здравоохранения Израиля говорит: ”До настоящего момента ни одна страна в мире не описала влияние общенациональной кампании вакцинации против COVID-19 на коллективное здоровье. А эта информация чрезвычайно важна, потому что, несмотря на все грядущие испытания, она вселяет реальную надежду на то, что вакцинация против COVID-19 в конечном итоге позволит нам взять пандемию под контроль”.

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