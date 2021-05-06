ГРАФИК | Вакцинация населения старше 80 лет практически остановилась

По состоянию на 5 мая вакцинация возрастной группы 80+ составила 58%. При этом среди населения возраста 70-79 лет уровень вакцинации достиг уже 66%. За последние 27 люди 70-79 лет вакцинировались в два раза больше, чем более пожилое поколение.

За последние 14 дней охват вакцинации самой пожилой группы населения вырос лишь на 3%. Ситуация странная, так как согласно данным исследования, именно самое пожилое население больше всего страдает от коронавируса. Исследование также показало, что люди старше 75 лет более всего готовы пройти вакцинацию. Целых 90% из них утверждают, что уже прошли или пройдут вакцинацию.

По словам члена научного совета и психолога Андеро Уусберга, сейчас вакцинация пожилых людей затормозилась, так как все пожилые люди, кто хотел вакцинироваться, уже прошли вакцинацию. Теперь же пришел черед тех пожилых людей, кто сомневается насчет вакцинации.