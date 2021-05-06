Поток выходящих из II пенсионной ступени иссякает. Число заявлений на открытие инвестиционного счета превысило 2500

Всего в рамках второго тура (начиная с апреля) заявления о выводе своих накоплений подали 3569 человек. Общее количество тех, кто выводит деньги из II пенсионной ступени составляет на сегодняшний день 155 748.

За неделю больше всего было открыто счетов в банке LHV (38), далее идут Swedbank (34), SEB (6) и Luminor (3). Рыночная доля по числу PIK сократилась у LHV до 81%, у Swedbank выросла до 14%, у SEB и Luminor она составляет соответственно 5% и 1%.