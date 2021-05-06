ГАЛЕРЕЯ | От унитаза до масок. Самовольная свалка недалеко от пляжа Пикакари поражает воображение

Самовольная свалка находится на принадлежащей государству земле по адресу Пальяссааре теэ, 45. В Муниципальной полиции сообщили Delfi, что они направили Земельному департаменту соответствующее извещение и что ведомство обещало привести территорию в порядок после проведения тендера. Предполагается, что к лету этого года.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказала, что данная территория находится под наблюдением инспекторов, но быть во всех местах одновременно невозможно и нарушения время от времени случаются. ”На самом деле ситуация на Пальяссааре по сравнению с предыдущими годами стала намного лучше. К сожалению, существуют люди, которые не считаются с природной средой и складируют мусор”, — отметила Хунт.

МуПо просит всех, кто видит, что кто-то незаконно складирует мусор, сообщить об этом по номеру 14410 и по возможности зафиксировать происходящее при помощи мобильного телефона.

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