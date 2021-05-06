06.05.2021, 19:29
ВИДЕО | Унитазы, покрышки и старые матрасы. Блогеры RusDelfi показали, какой кошмар творится в лесах под Нарва-Йыэсуу(1)
присоединяйтесь к флешмобу #моячистаяприрода
Скриншот YouTube
"Эта проблема все еще существует в нашем цивилизованном мире, и мы не можем оставаться к ней равнодушными. Это проблема мусора в наших лесах, — пишут авторы блога Minu Eesti на RusDelfi. — И мы решили снять это видео, чтобы обратить снова на неё внимание. Мы очень надеемся, что люди будут более ответственно и заботливо относиться к окружающей среде".
Канал Minu Eesti запускает флешмоб по очистке территорий для отдыха на природе. Не только в Эстонии, но и за её пределами. Присоединяйтесь и выкладывайте свои видео или фото с хэштегом #Minupuhasloodus или #Моячистаяприрода.
Сделаем вместе нашу планету чище и она ответит нам благодарностью!
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