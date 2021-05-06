Лига чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2021/22: формат определен!
В сезоне 2021/22 Лига чемпионов УЕФА по футзалу вернется к привычному формату с предварительным, основным и элитными раундами, проходящими в формате мини-турниров на четыре команды. Как и прежде, в финальной стадии тоже выступят четыре клуба. Она пройдет в апреле на площадке одного из участников.
Четыре страны (Испания, Португалия, Россия и Казахстан) выставят по два участника. Эти клубы, включая действующего чемпиона "Спортинг", получат автоматические путевки в основной раунд как лидеры рейтинга. Общее количество прямых путевок зависит от количества участников. Остальные клубы начнут борьбу с предварительного раунда.
Календарь событий ЛЧ-21/22
Жеребьевка предварительного и основного раундов: 14:00 CET, 7 июля
Предварительный раунд: 20–25 августа
Основной раунд: 12–17 октября
Жеребьевка элитного раунда: 14:00 CET, 3 ноября
Элитный раунд: 23–28 ноября
Жеребьевка финальной стадии: дата не определена
Финальная стадия: 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая (определится позже)
Формат
Предварительный раунд (20–25 августа)
• В этом раунде участвуют команды с низшим рейтингом. Их количество зависит от окончательного состава участников.
• Команды делят на группы по четыре в каждой. Посев зависит от рейтинга, выбранные заранее хозяева мини-турниров помещаются в отдельную корзину. Победители групп и, возможно, лучшие вторые места выходят в основной раунд.
Основной раунд (12–17 октября)
Путь A
• По этому пути идут действующий чемпион "Спортинг", следующие 11 топ-клубов рейтинга и команды с 16-й по 19-ю.
• Как и на предыдущей жеребьевке, команды делят на группы по четыре в каждой. Четыре клуба заранее назначают хозяевами и помещают в отдельную корзину с сохранением номеров посева. Команды из одной страны могут попасть в одну группу. О возможных органичениях мы напишем перед жеребьевкой.
• По три лучших команды из каждой группы выходят в элитный раунд.
Путь B
• По этому пути идут команды с рейтингом 12-15 и 20-22/23 (в зависимости от количества участников), а также победители предварительного раунда.
• Как и на предыдущей жеребьевке, команды делят на группы по четыре в каждой. Четыре клуба заранее назначают хозяевами и помещают в отдельную корзину с сохранением номеров посева. О возможных органичениях мы напишем перед жеребьевкой.
• Победители четырех групп выходят в элитный раунд.
Элитный раунд
• 16 клубов делят на четыре группы по четыре в каждой. Жеребьевка состоится 3 ноября. Посев будет утвержден перед жеребьевкой.
• Победители четырех групп (23-28 ноября) выходят в финальный турнир.
Финальный турнир
• Финальный турнир - это турнир на выбывание с участием четырех команд. Он проходит на площадке одного из участников 28-30 апреля или 29 апреля - 1 мая. Место проведения и точные даты, а также дата жеребьевки станут известны позже.