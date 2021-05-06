"Мужчина на миссии" выманил у доверчивой жительницы Тартумаа более 60 000 евро

5 мая полиция получила сообщение, что одна женщина из Тартумаа начала общаться в Facebook с человеком, который в один момент захотел отправить ей посылку. Женщина дала отправителю свой адрес и номер телефона, а за получение посылки она должна была заплатить 3900 евро.

Посылку она так и не получила, так как ей сообщили, что она арестована. Для освобождения посылки из-под ареста у женщины запросили еще 12 500 евро, которые она тоже перевела.

Когда требования денег продолжились, женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Инцидент будет расследован в рамках уголовного производства.

5 мая полиция получила еще одно сообщение о мошенничестве. Одна дама из Тартумаа познакомилась в интернете с мужчиной, который представился эстонцем, находящимся в Йемене на военной миссии. Между мужчиной и женщиной возникли доверительные отношения и он сообщил ей, что получил в качестве премии большую сумму денег. Он попросил ее подержать подержать у себя посылку, пока он находится на миссии. За это он обещал ей дать часть денег.

Женщина доверилась мужчине и для получения посылки сделала несколько переводов на общую сумму 63 550 евро. Ни посылку, ни обещанные деньги женщина назад не получила. Теперь инцидент расследует полиция в рамках уголовного производства.