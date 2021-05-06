Выплата компенсации заработной платы продолжится и в мае

”Из-за распространения COVID-19 и действующих ограничений была нарушена повседневная экономическая деятельность многих работодателей, резко упали обороты и доходы, а обеспечить работников работой и платить им заработную плату стало сложнее. Выплата компенсации заработной платы и за май поможет сохранить рабочие места и будет стимулировать быстрое восстановление экономики”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Подать заявление на получение компенсации заработной платы можно через кассу по безработице. Деньги на компенсации выделены из бюджета Кассы по безработице и государственного бюджета.

Компенсация заработной платы выплачивается работнику, рабочая нагрузка или заработная плата которого была уменьшена, за месяц до 1 000 евро брутто. Касса по безработице выплачивает работнику до 60% среднемесячной заработной платы работника за календарный месяц, плюс заработная плата, выплачиваемая работодателем (не менее 200 евро). Компенсация заработной платы также выплачивается физическим лицам в размере минимальной заработной платы.

Предприятия и физические лица могут подать заявление на получение компенсации за май через электронную среду кассы по безработице с 1 по 30 июня. Стоимость данной меры составляет 20,1 миллионов евро, которые будут покрыты из государственного дополнительного бюджета.

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