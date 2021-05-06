Самые популярные в Эстонии глазированные сырки содержат пальмовое масло

Так, лишь в трех из десяти видов глазированных сырков, которые производит Tere, в составе нет пальмового масла. Все сырки, на упаковке которых изображены коты, содержат гидрогенизированное пальмоядровое масло. При этом стоит продукция недешево.

”Для изготовления глазури для наших сырков Classic используется полностью гидрогенизированное пальмоядровое масло, не содержащее трансжиров”, — сказала Хелен Оямяэ, директор по маркетингу Nordic Milki OÜ,объединяющей молочные производства Tere и Farmi.

”Конечно же, нам известно о недостатках пальмоядрового масла и мы занимается решением этой проблемы. При разработке новых видов глазированных сырков мы учли это”, — отметила Оямяэ. Например, глазурь в сырках Tere Emma состоит из натурального молочного шоколада, а скоро в продаже появится и безлактозный сырок, в глазури которого также не использовано пальмового масла.

По словам Оямяэ, сложнее обстоит дело с сырками, которые на рынке не один десяток лет, поскольку потребители уже привыкли к их вкусу и текстуре. ”Для глазури без пальмового масла необходима другая производственная линия, продукт будет стоить дороже и его вкус будет существенно отличаться от нынешнего. Тем не менее, мы начали тестирование новой глазури и надеемся в скором времени предложить потребителям их любимый сырок с глазурью, не содержащей пальмового масла”, — отметила она.

Смотрите, как делается пальмовое масло!

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