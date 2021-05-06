ВИДЕО | ”Прискорбно, что РФ включила Томуска в черный список”. Министры отчитались о первых 100 днях работы правительства(56)
Кая Каллас отметила, что коронакризис еще не миновал и его последствия будут давать о себе знать еще долго. Тем не менее, за 100 дней правительство предприняло ряд шагов, которые помогут нам вернуться к нормальной жизни. Это, например, внедрение в жизнь плана вакцинации, принятие дополнительного бюджета и утверждение бюджетной стратегии. Кроме этого, науке было обеспечено 1% от ВВП, а расходам на оборону 2% ВВП, также предприняты шаги в борьбе с коррупцией. По словам Каллас, было достигнуто большинство целей, которые правительство ставило себе на эти 100 дней.
”Мы должны научиться жить с этим вирусом”, — отметила Каллас. Риск хоть и снизился, но он по-прежнему высок. Премьер призвала всех жителей Эстонии поступать разумно и вакцинироваться при первой возможности.
”Нынешние ограничения действуют до 16 мая. Во вторник мы снова обсудим возможное ослабление ограничений. Мы продолжаем идти по тонкому дну”, — сказала Каллас.
Речь зашла и о санкциях, которые установила РФ в отношении ряда европейских чиновников, в том числе главы Языкового департамента Эстонии.
”Крайне прискорбно, что Россия внедряет санкции в отношении чиновников, которые стоят за европейские ценности. Правительство всячески поддерживает Томуска и Языковой департамент. Томуск проделал в сфере сохранения эстонского языка целенаправленную и хорошую работу. Удивительно, что такая деятельность порицается”, — прокомментировала Каллас.
Яак Ааб в свою очередь сообщил, что хотел бы напомнить о дополнительном бюджете. ”Ограничения нужно было ужесточить быстро, это было сделано в считанные дни. Для Центристской партии было важно, чтобы ограничения сопровождались пособиями. Этот дополнительный бюджет был составлен правительством за одну неделю. Это означает, что координация между министрами и министерствами прошла очень быстро”.
Сигне Рийсало сказала, что в условиях пандемии важно уделять внимание психическому здоровью. ”Согласно мониторинговым исследованиям, в октябре прошлого года 20% людей испытывали стресс, а в последние месяцы это число выросло до 30%. Основные источники стресса: страх заразиться, дистанционное обучение, потеря работы”, — перечислила министр.
”Что касается психического здоровья, то важно понимать, что кризис здравоохранения закончится, а лечение проблем психического здоровья только начнется. Это долгосрочные процессы, и проблемы могут проявляться в течение длительного времени”.
Одна из самых больших проблем сферы социального попечения, по словам министра, это вопрос долгосрочного ухода. Этой проблемой она обещала заняться вплотную.
Аннели Отт отметила, что сфера культуры оказалась также сильно затронутой коронакризисом. ”В течение этих 100 дней в культуре также доминировал коронакризис.
"Сейчас мы работаем над планом развития культуры до 2030 года. Деятели культуры должны получать достойную заработную плату. Необходимо рассмотреть вопрос о социальных гарантиях творческих людей. Также мы занимаемся программой ”культурный ранец”, направленной на то, чтобы сделать культуру более доступной для школьников, чтобы было больше представлений и концертов, которые ученики основных школ могли бы посещать бесплатно. Осенью мы хотим продвинуть эту тему во время переговорах по бюджету”, — сказала Отт.
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