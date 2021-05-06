ВИДЕО | ”Прискорбно, что РФ включила Томуска в черный список”. Министры отчитались о первых 100 днях работы правительства

Кая Каллас отметила, что коронакризис еще не миновал и его последствия будут давать о себе знать еще долго. Тем не менее, за 100 дней правительство предприняло ряд шагов, которые помогут нам вернуться к нормальной жизни. Это, например, внедрение в жизнь плана вакцинации, принятие дополнительного бюджета и утверждение бюджетной стратегии. Кроме этого, науке было обеспечено 1% от ВВП, а расходам на оборону 2% ВВП, также предприняты шаги в борьбе с коррупцией. По словам Каллас, было достигнуто большинство целей, которые правительство ставило себе на эти 100 дней.

”Мы должны научиться жить с этим вирусом”, — отметила Каллас. Риск хоть и снизился, но он по-прежнему высок. Премьер призвала всех жителей Эстонии поступать разумно и вакцинироваться при первой возможности.

”Нынешние ограничения действуют до 16 мая. Во вторник мы снова обсудим возможное ослабление ограничений. Мы продолжаем идти по тонкому дну”, — сказала Каллас.

Речь зашла и о санкциях, которые установила РФ в отношении ряда европейских чиновников, в том числе главы Языкового департамента Эстонии.

”Крайне прискорбно, что Россия внедряет санкции в отношении чиновников, которые стоят за европейские ценности. Правительство всячески поддерживает Томуска и Языковой департамент. Томуск проделал в сфере сохранения эстонского языка целенаправленную и хорошую работу. Удивительно, что такая деятельность порицается”, — прокомментировала Каллас.

Яак Ааб в свою очередь сообщил, что хотел бы напомнить о дополнительном бюджете. ”Ограничения нужно было ужесточить быстро, это было сделано в считанные дни. Для Центристской партии было важно, чтобы ограничения сопровождались пособиями. Этот дополнительный бюджет был составлен правительством за одну неделю. Это означает, что координация между министрами и министерствами прошла очень быстро”.