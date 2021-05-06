ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Первые 100 дней правительства Каллас: министры рассказывают о проделанной работе(4)
Кая Каллас отметила, что коронакризис еще не миновал и последствия будут давать о себе знать еще долго. Тем не менее, за 100 дней правительство предприняло ряд шагов, которые помогут жизни вернуться к нормальной жизни. Это, например, внедрение в жизнь плана вакцинации, принятие дополнительного бюджета и утверждение бюджетной стратегии. Кроме этого, науке было обеспечено 1% от ВВП, а расходам на оборону 2% ВВП, также предприняты шаги в борьбе с коррупцией. По словам Каллас, было достигнуто большинство целей, которые правительство ставило себе на эти 100 дней.
”Мы должны научиться жить с этим вирусом”, — отметила Каллас. Риск хоть и снизился, но он по-прежнему высок. Премьер призвала всех жителей Эстонии поступать разумно и вакцинироваться при первой возможности.
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