Новости Эстонии
06.05.2021, 13:11

Наезд на протестующего у Рийгикогу: мужчина получил травму, на центриста Кравченко может быть заведено дело

 (20)
Tiit Blaat
В понедельник перед зданием Рийгикогу произошел инцидент: центрист Игорь Кравченко на служебном автомобиле наехал на участника акции протеста Даниэля Рюйтманна. Если сначала полиция не собиралась заводить дело по поводу инцидента, то теперь ситуация изменилась.

Можно сказать, что происшествие в понедельник — самое яркое публичное выступление для Игоря Кравченко (48). Когда он на своем Volvo XC90 наехал на Рюйтманна, то тот стоял с капюшоном на голове и общался с полицейским, поэтому, скорее всего, не видел приближающуюся машину.

"Спасибо, что задел меня, это попало на камеру", — сказал Рюйтманн депутату, который даже не посмотрел в его сторону и просто парировал "Отлично!".

У протестующего зафиксировали травмы

Ранее полиция сообщила, что нет причин для того, чтобы заводить дело, и с обоими участниками инцидента были проведены беседы: "Пешеход не пострадал в ходе произошедшего и он не желает подавать заявление в полицию".

Однако сегодня полиции поступила новая информация из больницы — у Даниэля Рюйтманна зафиксировали травму. Представитель Рюйтманна сообщил полиции, что теперь он подаст заявление. Пока что полиция ждет поступления новой информации и будет действовать, исходя из нее.

Рюйтманн (ранее Танель Габченко) сообщил Delfi, что вчера его мучала боль в ноге и он вызвал скорую помощь. По его словам, в больнице у него обнаружили травму колена. Рентген не показал перелома, но колено опухло. Рюйтманн даже купил трость и теперь собирается с ней ходить две недели, чтобы избегать физическую нагрузку на колено.

По словам пострадавшего, нет никакого сомнения, что эти действия были злонамеренными. ”Специально задел, это факт. Всегда можно было посигналить, поскольку я был занят разговором с полицией”, — написал Рюйтманн в соцсетях.

”Таким ситуациям время от времени надо давать и официальный ход, иначе человек не поймет, что сделал что-то не так”, — говорит активист. По его словам, Кравченко высказал желание уладить конфликт только после того, как понял, что случай может стать достоянием общественности.

Депутат Игорь Кравченко принес извинения за инцидент и сказал, что сожалеет. ”Вчера, когда я ехал на работу, то на парковке задел автомобилем мужчину, который горячо спорил с полицейским. Это был необдуманный поступок, — сообщил Кравченко. — Я раскаиваюсь в содеянном и приношу извинения как гражданину, так и свой фракции и всем коллегам”.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сообщил Delfi, что осуждает действия Кравченко. Кравченко не видит причины, чтобы уходить из Рийгикогу, а Карилайд добавил, что это может быть решение лишь самого депутата, партия его не отзывает.

Кто такой Игорь Кравченко?

Неделю назад протестующие на Тоомпеа подготовили плакаты с лицами депутатов за решеткой и надписью "Я голосовал за полицейское государство". Тогда Кравченко не остался в долгу и сделал этот плакат фотографией профиля на Facebook.

Кравченко входит уже во второй состав Рийгикогу. Правда, в 2019 году Postimees назвал его "серой мышкой", так как центрист за два с половиной года в Рийгикогу выступал лишь десяток раз. Более того, за последующие два года он вообще ни разу не выступал в зале Рийгикогу. В этом составе он не представил ни одного законопроекта, лишь изредка задавал вопросы.

Тем не менее Кравченко входит в комиссию по окружающей среде и прилежно ходит на собрания, как и на заседания Рийгикогу, но и там особо себя не проявляет, берет слово только во время голосования. Еще он входит в совет Tallinna Linnatransport (TLT).

Зато Кравченко активно выступает в Facebook с критикой в отношении оппозиционеров Алексея Навального и Светланы Тихановской, президента Керсти Кальюлайд, санкций ЕС против России. Там же он делится статьями пропагандистских изданий Sputnik и Baltnews. Прошлым летом он привлек к себе внимание еще и тем, что не стал голосовать по заявлению в поддержку Беларуси в Рийгикогу.

Оставить комментарий Читать комментарии (20)