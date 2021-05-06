Наезд на протестующего у Рийгикогу: мужчина получил травму, на центриста Кравченко может быть заведено дело

Можно сказать, что происшествие в понедельник — самое яркое публичное выступление для Игоря Кравченко (48). Когда он на своем Volvo XC90 наехал на Рюйтманна, то тот стоял с капюшоном на голове и общался с полицейским, поэтому, скорее всего, не видел приближающуюся машину.

"Спасибо, что задел меня, это попало на камеру", — сказал Рюйтманн депутату, который даже не посмотрел в его сторону и просто парировал "Отлично!".

У протестующего зафиксировали травмы

Ранее полиция сообщила, что нет причин для того, чтобы заводить дело, и с обоими участниками инцидента были проведены беседы: "Пешеход не пострадал в ходе произошедшего и он не желает подавать заявление в полицию".

Однако сегодня полиции поступила новая информация из больницы — у Даниэля Рюйтманна зафиксировали травму. Представитель Рюйтманна сообщил полиции, что теперь он подаст заявление. Пока что полиция ждет поступления новой информации и будет действовать, исходя из нее.

Рюйтманн (ранее Танель Габченко) сообщил Delfi, что вчера его мучала боль в ноге и он вызвал скорую помощь. По его словам, в больнице у него обнаружили травму колена. Рентген не показал перелома, но колено опухло. Рюйтманн даже купил трость и теперь собирается с ней ходить две недели, чтобы избегать физическую нагрузку на колено.

По словам пострадавшего, нет никакого сомнения, что эти действия были злонамеренными. ”Специально задел, это факт. Всегда можно было посигналить, поскольку я был занят разговором с полицией”, — написал Рюйтманн в соцсетях.

”Таким ситуациям время от времени надо давать и официальный ход, иначе человек не поймет, что сделал что-то не так”, — говорит активист. По его словам, Кравченко высказал желание уладить конфликт только после того, как понял, что случай может стать достоянием общественности.