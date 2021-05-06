"Пришлось купить газовый баллончик". Житель Какумяэ недоволен выгулом собак на районе

”В районе улиц, прилегающим к городскому пляжу Какумяэ, существует реальная проблема выгула домашних животных. Лично на меня два раза напали собаки в присутствии хозяев. Первое нападение было вечером на улице Килу. Собака была на длинном поводке, 3-4 метра, неожиданно бросилась на меня, и хозяйка едва успела перехватить повадок в полуметре от меня”, — пишет Валерий, уточнив, что не пострадал.

Второй случай произошел в конце пляжа Какумяэ. Две собаки без поводков прогуливались по дороге, рядом были их хозяйки — молодые девушки. ”На просьбу убрать собак они не отреагировали, пришлось применить газ”, — рассказал он. Однако серьезных последствий не было.

”Предупредил охрану пляжа и позвонил в Муниципальную полицию, просил помощи. Ответ был: нет возможности приехать и зафиксировать нарушение правил выгула собак.

Вторая проблема. При выгуле не убирают за собой. По улице Отсаталу за день прогуливаются до 15-20 чужих собак, которые облюбовали уже определённые места. У своего дома приходиться убирать самому. За всеми не уследишь, потому что некоторые хозяева приводят на прогулку в вечернее время”, — считает он.

В итоге Валерий указывает на несколько проблем. 1. С собаками гуляют на слишком длинных поводках, поэтому они могут близко подходить к прохожим. 2. Некоторые и вовсе не используют поводок. 3. Проходя мимо частных домов, хозяева не убирают за питомцами. Житель Таллинна просит выделить дополнительные площадки и организовать рейды Муниципальной полиции вокруг пляжа Какумяэ.

RusDelfi обратился в Муниципальную полицию с вопросом, часто ли поступают жалобы на собак в районе Какумяэ. ”В последнее время не было ни одной жалобы”, — прокомментировала пресс-служба, добавив, что инспекторы часто бывают на пляже и нарушений не замечали.

Исполняющий обязанности старейшины Хааберсти (куда входит микрорайон Какумяэ) Олег Сильянов напомнил, что нельзя гулять с собакой без поводка, а также необходимо убирать все следы жизнедеятельности животного.