06.05.2021, 09:55
ФОТО | У виадука Юлемисте столкнулись автобус и легковушка: образовалась гигантская пробка(15)
В полиции сказали, что в ходе столкновения никто не пострадал. Но при заполнении страховых документов у водителей возникла языковая проблема, и вызвали на место происшествия на помощь один полицейский патруль.
Пробка на месте происшествия вызвана утренним часом пик, но она должна скоро рассосаться, заверили в полиции.
По данным Delfi, ехавшие из Пеэтри в центр города сидели в пробке около 45 минут.