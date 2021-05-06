Департамент здоровья: за сутки прибавилось 366 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 189 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 135 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 72, в Пярнумаа — 25, в Тартумаа — 23, в Вильяндимаа — девять, в Пылвамаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по шесть и в Йыгевамаа — пять новых случаев заражения. В Валгамаа прибавилось четыре и на Хийумаа, Сааремаа и в Ярвамаа — по три новых зараженных. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 357,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 298 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 222 человека (74%).

За сутки ввели 13 154 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 354 238 людям, из которых с завершенной вакцинацией 138 401 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 62%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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