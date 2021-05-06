Департамент здоровья: за сутки прибавилось 366 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 189 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 135 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 72, в Пярнумаа — 25, в Тартумаа — 23, в Вильяндимаа — девять, в Пылвамаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по шесть и в Йыгевамаа — пять новых случаев заражения. В Валгамаа прибавилось четыре и на Хийумаа, Сааремаа и в Ярвамаа — по три новых зараженных. У трех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 357,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

По состоянию на утро 6 мая в больницах находится 298 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 50 пациентов, из которых на управляемом дыхании 34 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 37. Домой выписали 23 человека, одного признали ложноположительным и 10 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 222 человека (74%).

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 71-летняя женщина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 187 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 216 историй болезни COVID-19 с 6 943 пациентами.

По состоянию на 6 мая выздоровело 114 373 человека. Из них история болезни 74 845 человек (65,4%) завершена, у 39 528 человек (34,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.