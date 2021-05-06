Операции российских спецслужб — признак их слабости

Они направлены на тех, кто поддерживает ее военных противников. Механизмы сдерживания, в частности, запреты на грубейшие акты насилия на территории стран западного альянса, перестали действовать с 2014 года. Но это все не убийства без разбора, Россия не ведет тайную войну.

Сирия, Ливия, Центральная Азия, Кавказ и, прежде всего, Украина — российские спецслужбы, в первую очередь, ГРУ, находятся в состоянии войны. Такие акции, как взрыв военного склада в Врбетице или покушение с применением яда на торговца оружием Гебрева, призваны поддерживать военную активность Москвы посредством тайных спецопераций.

Генеральная прокуратура Болгарии, в свою очередь, связала с ГРУ еще четыре случая саботажа на оружейных складах компании EMСO, принадлежащей Гебреву. Не стоит забывать также ни о покушении с применением яда на оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, ни о кибершпионаже против компании Solar Winds (в том же 2020 году) или хакерской атаке немецкого бундестага в 2015 году.

В Чехии министерство внутренних дел назвало агентов российской военной разведки ГРУ виновными в двух взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году — те же люди, по всей видимости, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" вначале болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году, а затем, в 2018 году, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

2021 год можно назвать годом российских спецслужб. Менее чем за пять месяцев стало известно о четырех громких акциях: в Берлине был разоблачен специалист по электрооборудованию Йенс Ф., в прошлом — осведомитель "штази", который продал планы зданий бундестага сотруднику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, работавшему в российском посольстве. В Болгарии была раскрыта российская шпионская сеть вокруг бывшего офицера военной разведки Ивана Илиева. В Италии при продаже военной информации был пойман капитан ВМС Вальтер Бьот.



Такого рода акции спецслужб имеют свою традицию. Йенс Ф. в Берлине, Иван Илиев в Софии, Вальтер Бьот в Риме — все они занимались не чем иным, как классическим шпионажем. Новое в этом — лишь число случаев, ставших достоянием общественности в течение очень короткого времени. Кампании по дезинформации были частью репертуара Москвы и полвека назад. Стоит вспомнить хотя бы совместную акцию КГБ и "штази" в 1980-х годах, пытавшихся убедить всех, что вирус СПИДа разработала в качестве биооружия армия США.

Убийства перебежчиков из секретных служб и двойных агентов тоже стали традиционными не с момента покушения на Скрипаля. Еще в 1925 году советская военная разведка отравила в Майнце ее бывшего сотрудника, перебежчика Владимира Нестеровича. И даже новейшая форма разведывательных операций — кибершпионаж — при ближайшем рассмотрении не что иное, как старая песня на новый лад. По мнению Томаса Рида, эксперта по киберпространству из Университета Джона Хопкинса, эти действия являются традиционным шпионажем, саботажем и пропагандой в цифровом обличье.

Методы спецслужб не изменились





Процесс проведения операций тоже не представляет собой ничего нового: горячими точками всегда были посольства, из которых ГРУ & Co вели шпионскую деятельность. Главную роль здесь играют деньги; у агентов в Германии и Болгарии к тому же было прошлое в секретных службах их стран, когда они были социалистическими.

Когда же речь шла об убийствах и диверсиях, группы из ныне расформированной воинской части ГРУ в/ч 29155 добирались из Москвы до места назначения через третьи страны Европы. Непрямые маршруты передвижения, поддельные документы, в которых имена совпадают с настоящими, а даты рождения изменены минимально, являются такими же реликтами советской секретной службы, как и привилегии и награды или программы отдыха и забота о разоблаченных агентах и их родственниках.

В центре внимания — человек

