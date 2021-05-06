9 мая у Бронзового солдата будут дежурить городские служащие. Кылварт призывает соблюдать дистанцию и носить маски

"Они будут помогать и направлять людей", — уточнил Кылварт, который 9 мая сам намерен посетить Военное кладбище.

"Я собираюсь прийти, исходя из своих служебных обязанностей, а также потому, что 9 мая для многих является частью исторической памяти, это важный праздник", — передает RusERR слова мэра Таллинна.

"В то же время я считаю, что, как и в прошлом году, многие могли бы воспользоваться возможностью встретить этот день в кругу семьи. Все же по-прежнему необходимо избегать больших скоплений людей", — добавил Михаил Кылварт.

По его словам, тем, кто придет на Военное кладбище, разумно было бы соблюдать дистанцию, а в случае большого скопления людей не помешает и надеть защитную маску: "Думаю, никто не хочет, чтобы затем этот праздничный день омрачился бы всплеском заболеваемости".

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