ВИДЕО | Гигантский космический корабль Илона Маска Starship впервые совершил успешную посадку

Запуск Starship SN15 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

"Корабль совершил успешную мягкую посадку", — сообщили в компании.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Твиттере также сообщил, что "посадка прошла штатно".

It sure looks like @SpaceX managed to successfully land #SN15 without it exploding, though it is a little bit on fire. pic.twitter.com/TwnrqaVJTv — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) May 5, 2021

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики".

В конце апреля Маск сообщил, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Starship объединяет в себе две функции — второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.