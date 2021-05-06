06.05.2021, 07:47
ФОТО | В Ыйсмяэ автомобиль протаранил припаркованные машины и перевернулся. Женщина-водитель была пьяна(49)
Вчера около 23 часов полиция получила сообщение о том, что на Ярвеотса теэ в Таллинне произошла авария.
Полиция сообщает, что инцидент произошел возле Ярвеотса теэ, 4с, где 35-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Citroen C-Elysee, в результате чего он вылетел с дороги, врезался в ограждение парковки и затем в припаркованные автомобили Jeep Grand Cherokee и Volvo XC70. От полученного удара Volvo в свою очередь врезался в микроавтобус Opel Vivaro.
Водителя Citroen на скорой доставили в больницу. Ее повреждения не опасны для жизни.
У женщины не было прав и она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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