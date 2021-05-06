ФОТО | В Ыйсмяэ автомобиль протаранил припаркованные машины и перевернулся. Женщина-водитель была пьяна

Полиция сообщает, что инцидент произошел возле Ярвеотса теэ, 4с, где 35-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Citroen C-Elysee, в результате чего он вылетел с дороги, врезался в ограждение парковки и затем в припаркованные автомобили Jeep Grand Cherokee и Volvo XC70. От полученного удара Volvo в свою очередь врезался в микроавтобус Opel Vivaro.

Водителя Citroen на скорой доставили в больницу. Ее повреждения не опасны для жизни.

У женщины не было прав и она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.