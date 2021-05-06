Юферева-Скуратовски: страны Балтии поспешно выслали российских дипломатов

"Мне близка позиция политического аналитика Кадри Лийк, которая высказалась, что страны Балтии несколько поспешно оказались в числе тех первых, кто выслал дипломатов. Возможно, такие шаги стоило согласовать с партнерами по ЕС", — сказала в передаче "Кто кого?" Мария Юферева-Скуратовски.

"То, что происходит сейчас на дипломатической арене в отношениях России и Евросоюза, напоминает прощупывание границ, красных линий, за которые заходить нельзя. Но отношения Эстонии и России нельзя рассматривать только лишь в контексте Евросоюз — Россия. У Эстонии есть свои незавершенные дела с Россией, тот же нератифицированный пограничный договор, который висит в воздухе и никуда не двигается. Обострение дипломатических отношений может еще дальше отодвинуть ратификацию, которая, казалось, вот-вот произойдет в ближайшем будущем", — передает RusERR слова Юферевой-Скуратовски.

По словам депутата Рийгикогу, существуют два отдельных мира, которые друг с другом практически не связаны: с одной стороны, высокая политика и дипломатические маневры, а с другой стороны — народная дипломатия, культура, образование и туризм, которые находятся на очень хорошем уровне: "Надеюсь, что политика не сможет навредить отношениям между людьми, между родственниками и друзьями", — подчеркнула Юферева-Скуратовски.

"В контексте пандемии России и Евросоюзу надо бы сейчас заниматься взаимным признанием вакцинных паспортов, потому что именно эта тема может внести раскол, если не удастся договориться о взаимном признании вакцин. Сейчас вакцину "Спутник" вне политического контекста вообще не обсуждают", — отметила парламентарий.

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