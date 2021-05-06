Россия играет мускулами в одном из самых маленьких морей мира

”Официально это учения. Но корабли всё ещё находятся в ближних водах, и мы считаем, что это может вызывать опасения”, — делится он, стоя на палубе советского ”Донбасса”, ржавого поисково-спасательного катера, спущенного на воду в 1969 году и приписанного к этому портовому городу.

”За последние две недели ситуация стала ещё напряжённее, потому что Российская Федерация направила сюда несколько десантных транспортов из Балтийского и Северного морей”, — говорит капитан Роман Гончаренко , служащий ВМС Украины из Мариуполя.

Но украинские военные, находящиеся всего в нескольких милях отсюда, с беспокойством наблюдают за нарастающей численностью кораблей.

Кремль утверждает, что это всего лишь военно-морские учения, тренировки, которые никому принесут вреда. Сообщается о флотилии из 15 судов, направляющихся в бассейн Чёрного моря из непроточного Каспийского по имеющему 13 шлюзов каналу длиной 60 миль (100 км).

В Минобороны России не скрывают, какие именно проблемы это может вызвать. В одном из самых маленьких морей в мире, с большим драматизмом демонстрируя военную мощь, появляются силуэты кораблей, запускающих пронзающие волны ракеты.

”Если мы не развернёмся, будут проблемы”, — говорит командир украинской береговой охраны Николай Левицкий .

”Борт 23, это Борт 444, — звучит из передатчика суровый русский голос и предупреждает: — Напоминаем о требовании соблюдать безопасную дистанцию”.

Через час после начала берегового патрулирования, когда судно находится примерно в пяти морских милях от украинского побережья, потрескивающее радиосообщение прорезает глухой гул дизельных двигателей, и словно из ниоткуда появляется легко вооружённое судно.

Укрепление позиций на суше и на море

Причиной переброски военно-морских сил в этот район стала международная обеспокоенность в связи с увеличением количества российских военных на границе с Украиной и в аннексированном Россией в 2014 году Крыму.

Было замечено, что десятки тысяч российских военнослужащих под защитой бронеколонн направляются к востоку Украины, где поддерживаемые Россией повстанцы ведут жестокую сепаратистскую войну с правительственными войсками, в которой уже погибли тысячи людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в знак поддержки своих войск в апреле сам вышел на огневой рубеж.

Кремль заявил, что передислокация войск была частью учений, а в конце прошлого месяца было объявлено о сокращении численности военных, хотя официальные лица США говорят, что до сих пор не известно, сколько именно российских военнослужащих было отозвано.

Представитель американского Пентагона Джон Кирби в понедельник отметил, что на границе с Украиной и в Крыму ”всё ещё довольно много” российских войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе прибудет в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и со своим украинским коллегой. Госдепартамент заявляет, что намерен ”ещё раз подтвердить”, что США поддерживают Украину ”перед лицом непрекращающейся агрессии со стороны России”.

Украина утверждает, что вызывающее поведение россиян нарушает международное право, так как ограничивает выход в Азовское море, которое Россия и Украина разделили согласно договору 2003 года.

Официальные лица Украины заявляют, что коммерческое судоходство, курсирующее на восток по основному маршруту, подвергается дополнительным проверкам и задержкам, однако Россия настаивает на том, что не препятствует ничьему движению.