Новости Эстонии
05.05.2021, 21:10

Паспорт вакцинации не дает его обладателям никаких привилегий внутри Эстонии

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SUTS: Vaktsineerija täidab süstalt AstraZeneca vaktsiiniga. Pilt märtsi keskel toimunud esimeselt massivaktsineerimiselt Tallinnas Kaja kinos.
SUTS: Vaktsineerija täidab süstalt AstraZeneca vaktsiiniga. Pilt märtsi keskel toimunud esimeselt massivaktsineerimiselt Tallinnas Kaja kinos.
Foto: Andres Putting
Хотя с прошлой недели в Эстонии выдаются электронные сертификаты вакцинации, власти пока не рассматривают их как документ, дающий обладателю какие-то дополнительные права и возможности внутри страны, пишет rus.err.

"Мы cчитаем, что сейчас, когда возможность получить прививку есть далеко не у всех желающих, было бы неправильно предоставлять уже вакцинированным какие-то льготы. Пока мы допускаем исключения только по эпидемиологическим соображениям, например, освобождение (получившего прививку близконтактного) от карантина", — заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Когда вакцинировано будет уже большинство населения, нужно будет обсудить, допустимы ли в частном секторе разные условия для получивших прививку и непривитых клиентов. Этот вопрос требует серьезного анализа с точки зрения обеспечения равных прав и недопущения дискриминации", — добавил Кийк.

Однако сертификаты вакцинации могут в ближайшем будущем пригодиться людям, планирующим зарубежные поездки.

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