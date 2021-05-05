Паспорт вакцинации не дает его обладателям никаких привилегий внутри Эстонии

"Мы cчитаем, что сейчас, когда возможность получить прививку есть далеко не у всех желающих, было бы неправильно предоставлять уже вакцинированным какие-то льготы. Пока мы допускаем исключения только по эпидемиологическим соображениям, например, освобождение (получившего прививку близконтактного) от карантина", — заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Когда вакцинировано будет уже большинство населения, нужно будет обсудить, допустимы ли в частном секторе разные условия для получивших прививку и непривитых клиентов. Этот вопрос требует серьезного анализа с точки зрения обеспечения равных прав и недопущения дискриминации", — добавил Кийк.

Однако сертификаты вакцинации могут в ближайшем будущем пригодиться людям, планирующим зарубежные поездки.

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