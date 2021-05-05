В Таллинне назвали лучшего дворника минувшей зимы

Титула ”Снежный терминатор 2021” будет удостоена Надежда Анучина, дворник квартирного товарищества по адресу Сыпрузе пст 246. Кандидата представила управа района Мустамяэ.

”Лучшего дворника зимнего сезона мы выбираем уже более десяти лет, только один раз из-за отсутствия снега конкурс не состоялся, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Напротив, прошлая зима была рекордно снежной и стала реальным вызовом как для городских уборочных служб, так и для дворников. Выборами ”снежного терминатора” мы хотим отметить дворников квартирных товариществ и частной недвижимости, поскольку от качества их работы зависит, насколько безопасно мы будем ощущать себя на зимних тротуарах. Я благодарю всех отмеченных дворников за хорошую работу и поздравляю победителя титула ”Снежный терминатор 2021”. Также благодарю горожан, отметивших доблестных дворников и представивших на конкурс их кандидатуры”.

Руководитель отдела городского хозяйства районной управы Мустамяэ Александр Иро выдвинул кандидатуру Надежды Анучиной за ее особую приверженность своей работе.

”После каждого снегопада территория перед домом, тротуары и парковка были убраны так, что возникало ощущение, что здесь снег вовсе не шел, — сказал Иро. — Вокруг мусорных контейнеров также всегда был убран снег. Даже владельцам автомобилей частенько не было нужды убирать снег вокруг своих машин, потому что Надежда все сделала за них. Учитывая площадь убираемой территории и минувшую зиму, а также количество выпавшего снега — частенько ночью и на выходных — мы говорим об очень обязательном человеке”.

Наградят также и кандидата, выдвинутого районной управой Хааберсти — дворника КТ Ыйсмяэ теэ, 95 Пааво Копли и кандидата от Ласнамяэ — Галину Вахрушеву и ее мужа, которые заботятся о порядке на территории КТ ул. Викерлазе, 17.

Особую награду заслужила Ильзе Рейнсалу — кандидат от района Пыхья-Таллинн, которая, несмотря на преклонный возраст, содержит в чистоте территорию вокруг дома по адресу ул. Теэстузе 9/1.