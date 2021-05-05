Прощайте, ограничения?! Смотрите, как на террасе популярного клуба веселилась толпа молодых людей!

Программный директор Genklubi Яан Кроон так прокомментировал в издании Õhtuleht вечеринку: "На самом деле всё было не так плохо. Люди быстро разошлись. Ситуация, когда они собрались у колонки, длилась 10 минут. Мы постараемся в дальнейшем таких ситуаций избегать".

Крон заверил, что во вторник в Genialistid никакого мероприятия или праздника не проходило.

"Дворовая зона была открыта, люди покупали внутри напитки и выходили на улицу. Большую часть вечера они прекрасно соблюдали дистанцию".

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