ФОТО: Чемпион мира эвакуировался из Киева в антиковидной капсуле

Аксельсен был действующим чемпионом Европы, но защитить свой титул в поединке с соотечественником Андерсом Антонсеном он не смог. После сдачи положительного теста на Covid-19 Аксельсен вынужден был экстренно эвакуироваться из Киева.

Чтобы вернуться на родину, Аксельсен заказал антиковидную камеру IsoArk N36-7 и частный самолет.

"Поговорив с моей командой и несколько раз обдумав ситуацию, я нанял самолет скорой помощи с высочайшими стандартами безопасности, чтобы вернуться домой в Данию", – сказал Аксельсен.

27-летний Аксельсен - многократный чемпион Европы. В 2017 году он стал чемпионом мира в одиночном разряде.