ВИДЕО: 30 лет назад "Калев" выиграл последний чемпионат СССР

В финале подопечные Яака Салуметса дважды обыграли ленинградский "Спартак", который тренировал бывший наставник сборной СССР Владимир Кондрашин. Первая встреча в городе на Неве завершилась победой калевцев - 93:82, второй матч в Таллинне эстонская команда выиграла со счетом 85:77.

"Калев" показал публике американца

Чемпионами СССР стали Сергей Бабенко, Джордж Джексон (первый американец в чемпионате СССР), Александр Караваев, Герт Кулламяэ, Айвар Куусмаа, Маргус Метстак, Андрус Нагель, Марек Ноорметс, Рауно Пекха, Иво Саксакульм, Тийт Сокк и Айвар Тоомисте.

Некоторые игроки "Калева" позже говорили, что настоящим финалом для них стала полуфинальная битва с рижским клубом ВЭФ. Для определения победителя серии тогда пришлось проводить третий матч, который калевцы выиграли со счетом 113:96. Героем поединка стал Бабенко, набравший 33 очка.

Не умаляя достижения "Калева", стоит отметить, что в последнем чемпионате СССР по политическим причинам не выступали литовские клубы "Жальгирис" и "Статиба", а также флагман грузинского баскетбола тбилисское "Динамо". Сам турнир проходил без многих опытных игроков, отправившихся играть в зарубежные клубы. Так, из 12 победителей Олимпиады-88 в последнем чемпионате СССР выступали лишь двое - Сокк ("Калев") и Игорь Миглиниекс (ВЭФ, Латвия).

Хрустальный трофей разбился на осколки

Если другие команды теряли игроков, то Салуметс создал в чемпионский сезон очень сбалансированную команду. Нити игры держали в своих руках Сокк и Пехка, снайперскими бросками деморализовывал соперников Куусмаа, под щитами хозяевами положения были Бабенко и Караваев...

За победу в чемпионате СССР калевцам был вручен хрустальный трофей. Судьба его оказалась печальной. Через несколько минут во время чествования команды один из фанов поднял в воздух Кулламяэ и ваза выскользнула из рук игрока, разлетевшись на осколки. До распада СССР оставалось три с половиной месяца.