Предприниматель Либлик: полицейские обыски связаны с тендером на строительство

"Вчера полицейские побывали в различных местах, ознакомились с документами, сделали копии файлов. Сегодня же я дал еще некоторые разъяснения следователю, беседа длилась час-полтора. Был составлен протокол, теперь ждем дальнейших действий", - сказал Туллио Либлик в интервью ERR.

Предприниматель подчеркнул, что никаких подозрений насчет кредита, выделенного Фондом развития сельской жизни (MES), у стражей порядка не было.

Либлик добавил, что все было организовано по правилам.

Ранее издание Äripäev сообщило, что обыски проходят в связи с сомнительным использованием предприятием Либлика Tulik Invest госкредита от MES.