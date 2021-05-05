05.05.2021, 19:31
Предприниматель Либлик: полицейские обыски связаны с тендером на строительство
wowkeskus.ee
Бизнесмен Туллио Либлик сообщил, что проведенные Центральной криминальной полиции обыски на Сааремаа, в том числе и на его предприятии Tulik Invest, связаны с тендером на строительство в Курессааре центра семейного туризма WOW Keskus, пишет rus.err.
"Вчера полицейские побывали в различных местах, ознакомились с документами, сделали копии файлов. Сегодня же я дал еще некоторые разъяснения следователю, беседа длилась час-полтора. Был составлен протокол, теперь ждем дальнейших действий", - сказал Туллио Либлик в интервью ERR.
Предприниматель подчеркнул, что никаких подозрений насчет кредита, выделенного Фондом развития сельской жизни (MES), у стражей порядка не было.
Либлик добавил, что все было организовано по правилам.
Ранее издание Äripäev сообщило, что обыски проходят в связи с сомнительным использованием предприятием Либлика Tulik Invest госкредита от MES.